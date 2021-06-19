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Два автогола Португалии помогли Германии добыть волевую победу

Партнеры не поддержали почин Роналду
Футбол Евро-2020
20:54
Два автогола Португалии помогли Германии добыть волевую победу
Фото - UEFA

Во втором туре группового этапа Евро-2020 Германия переиграла Португалию.

Как и в первом матче на турнире, «бундестим» пропустила первой. Счет открыл Роналду. Однако на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе немцев. Дело в том, что в течение четырех минут Рубен Диаш и Геррейру по разу поразили собственные ворота.

В начале второго тайма первый мяч забил футболист сборной Германии. Отличился Хавертц. До неприличного счет довел Гозенс, однако Диогу Жота сумел подарить надежду португальцам. Правда, команда Фернанду Сантуша ее так и не воплотила в реальность.

Франция возглавляет группу F с четырьмя очками. В заключительном туре Германия и Португалия поспорят с французами за первую строчку, а Венгрия попытается лишить одного из грандов плей-офф.

Евро-2020, группа F. Второй тур

Португалия – Германия 2:4

Голы: Роналду, 15, Диогу Жота, 67 – Рубен Диаш, 35 (автогол), Геррейру, 39 (автогол), Хавертц, 51, Гозенс, 60

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру, Данилу Перейра, Вильям Карвалью (Рафа Силва, 58), Бернарду Силва (Саншеш, 46), Бруну Фернандеш (Моутинью, 64), Диогу Жота (Андре Силва, 83), Роналду.

Германия: Нойер, Гинтер, Рюдигер, Хуммельс (Джан, 63), Гозенс (Хальстенберг, 62), Гюндоган (Зюле, 73), Киммих, Хавертц (Горетцка, 73), Кроос, Мюллер, Гнабри (Сане, 87).

Предупреждения: Хавертц, Гинтер

Обзор первого тайма

Гол Хавертца

Гол Гозенса

Гол Диогу Жоты

Сергей Стаднюк
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Теги

Португалия - Германия сборная Португалии (футбол) сборная Германии (футбол)

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