Два дебютных гола Обамеянга помогли «Барселоне» разгромить «Валенсию» и догнать «Атлетико»

У каталонцев есть важно преимущество перед «матрасниками»

Фото - ФК Барселона

В 25-м туре испанской Примеры «Барселона» на выезде разгромила «Валенсию».

В середине первого тайма Обамеянг забил дебютный мяч за новый клуб. А ближе к концовке габонец оформил дубль.

Таким образом счет был доведен до разгромного. Между двумя голами форварда отличился Френки де Йонг.

«В раздевалку» забил Солер, однако его гол был отменен после просмотра VAR. После перерыва ему удалось оформить «легальный» мяч. Но Педри вернул разрыв в три гола.

«Барселона» догнала «Атлетико» в турнирной таблице, имея матч в запасе. «Валенсия» расположилась в середине табеля о рангах.

Примера, 25 тур

«Валенсия» – «Барселона» 1:4

Голы: Солер, 52 – Обамеянг, 23, 38, де Йонг Ф., 32, Педри, 63

«Валенсия»: Мамардашвили, Фулькье, Альдерете (Джемерт, 85), Диакаби, Гайя (Тони Лато, 65), Солер, Гильямон (Макси Гомес, 46), Мориба (Рачич, 66), Гедеш, Дуро (Маркос Андре, 85), Хиль.

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Араухо, Эрик Гарсия (Мингеса, 46), Альба, Бускетс, де Йонг Ф. (Педри, 60), Гави (Траоре, 81), Обамеянг (де Йонг Л., 81), Дембеле (Нико Гонсалес, 71), Ферран Торрес.

Предупреждения: Мориба, Тони Лато, Солер – Альба, Араухо, Нико Гонсалес, Дест