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Два европейских гранда готовы выплатить солидные отступные за Холанда

Норвежец скорее всего сменит клубную прописку летом
Футбол Бундеслига (Германия)
11:12
Два европейских гранда готовы выплатить солидные отступные за Холанда
Эрлинг Холанд / фото - Marca

Летом нападающий «Боруссии Дортмунд» Эрлинг Холанд может сменить клуб.

Как сообщает Bild, два европейских суперклуба готовы активировать функцию выкупа норвежца в контракте. По предварительной информации, клаусула игрока составляет 75 миллионов евро.

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» готовы пойти на эти траты ради подписания футболиста. Но также им придется заплатить комиссионные агенту форварда Мино Райоле в размере 40 миллионов евро, и предложить самому нападающему космическую зарплату.

По информации источника, игрок примет окончательное решение относительно своего будущего в марте этого года. Райола ранее намекал, в какой стране его клиент хотел бы продолжить карьеру.

В текущем сезоне норвежец за 16 матчей забил 19 голов и оформил 5 ассистов.

Ранее директор «Баварии» назвал вескую причину, по которой клуб не будет бороться за Холанда.

Павел Харченко
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Теги

Эрлинг Холанд Манчестер Сити Реал Мадрид (футбол)

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