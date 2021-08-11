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Два года назад «Монако» боролся за выживание, а сейчас сыграет с «Шахтером» в квалификации Лиги чемпионов

Ковач – один из авторов перерождения монегасков
Футбол Лига чемпионов UEFA
19:39
Два года назад «Монако» боролся за выживание, а сейчас сыграет с «Шахтером» в квалификации Лиги чемпионов Превью
Фото: AS Monaco

«Монако» стал соперником донецкого «Шахтера» в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Многие болельщики уже возмутились форматом ЛЧ, так как хотели бы видеть обе команды в групповом этапе. К их сожалению, из-за реформы главного европейского турнира еще времен Мишеля Платини на посту президента UEFA, в группу ЛЧ выйдет лишь один из коллективов.

К слову, новейшая история «Монако» относится именно к тем временам – сезону-2009/10. После финала ЛЧ 2003/04 «Монако» выступал все хуже и хуже. Более того, клуб успел сменить четырех владельцев, а кульминация произошла в сезоне-2010/11, когда монегаски неожиданно вылетели из Лиги 1. Тогда клуб был продан иностранным инвесторам, а фактическим управленцем стал российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

 

Дмитрий Рыболовлев / Vedomosti

С приходом россиян в клуб, «Монако» постепенно начал свой подъем. Как уже стало привычно в современном футболе, без больших трат и громких трансферов не обошлось. Клуб вначале сделал ставку на итальянский, а позже – на португальский вектор, который в итоге принес плоды. Благодаря Клаудио Раньери и Леонарду Жардиму за пару лет «Монако» не только вернулся в элиту футбола Франции, но и вновь стал одним из грандов, который сумел проявить себя и в Европе.

Несмотря на наличие ПСЖ, который также обзавелся иностранными инвесторами, но скупал все дорогое, «Монако» сумел выиграть чемпионат Франции в сезоне-2016/17, а также дойти до полуфинала Лиги чемпионов, уступив путевку в финал «Ювентусу».

Фото: AS
Успехи «Монако» не прошли мимо всей Европы и континентальные гранды начали обращать внимание на игроков монегасков. Клуб расстался с рядом лидеров в лице Бернарду Силвы, Фабиньо, Тома Лемара и Киллиана Мбаппе. Последний стал самым дорогим в истории игроком, который сменил один французский клуб на другой.

«Монако» пришлось собирать состав заново – и именно здесь начинается история нынешней команды. Мало кто думал, что процесс постройки нового коллектива займет столько времени.

Впрочем, ошиблись как раз руководители клуба. Увольнение Леонарду Жардима и назначение Тьерри Анри стоили вице-президенту «Монако» Вадиму Васильеву его поста. Анри и вовсе разругался почти со всеми игроками и клубу пришлось вступиться за футболистов, отстранив Тьери от должности.

Фото: Sky Sports
Клуб упал настолько низко, что едва не вылетел в Лигу 2 и лишь возвращение Жардима на пост тренера немного поправило ситуацию. Казалось, что сезон-2019/20 должен вновь вернуть «Монако» в лидеры чемпионата Франции, ведь клубу удалось добавить к молодым футболистам несколько опытных игроков, но стабильности в команде не было и Жардиму вновь пришлось уйти.

Ситуацию слегка улучшил испанец Роберт Морено, который не без скандала ушел из сборной Испании, поссорившись с коллегой Луисом Энрике из-за поста главного тренера. «Монако» увидел в Морено шанс и довольно быстро назначил испанца. Но и тут не срослось, несмотря на бодрый старт зимой, Морено ничего существенно с командой так и не добился. Он доработал до лета и также был уволен, а на его место был назначен уволенный из «Баварии» Нико Ковач.

Хорвата очень часто критиковали в Германии и, если в «Айнтрахте» он доказал свою состоятельность, как тренера, то в «Баварии» его ждал полный провал. Ковача в клубе мало кто любил, а его спорные решения вызывали вопросы даже у футболистов. В итоге – ссора с лидерами, такими как Томас Мюллер и другими, лишила его работы. До последнего Ковача защищал тогдашний президент «Баварии» Ули Хеннес, но под давлением совета директоров ему пришлось расстаться с Ковачем.

Фото: Sky Sports
Как и в случае с Морено, «Монако» решил рискнуть и назначил хорвата еще летом. Мало кто верил в то, что этот союз увенчается успехом, но Ковач удивил всех. Неожиданно «Монако» довольно ровно прошел прошлый сезон и откровенных провалов у команды не было. До последнего тура «Монако» сохранял шансы на чемпионский титул, не отставая от ПСЖ и сенсационного «Лилля», но пара неудач в конце сезона, включая проигрыш «Лиону», и едва монегаски не упустил путевку в Лигу чемпионов. «Лион» и во все мог финишировать третьим, если бы не проиграл в последнем туре скромному «Амьену», ну а «Монако» заслуженно занял третье место.

Ковачу удалось найти костяк команды и при нем появились новые лидеры. В первую очередь – форвард Виссам Бен-Йеддер, который хоть и играл раньше во Франции за «Тулузу», но сделал себе имя в «Севильи».

Фото: Eurosport
За пару сезонов марокканец вырос в капитана команды и стабильного бомбардира. Бен-Йеддер способен сотворить гол из ничего и является настоящей угрозой в штрафной площади и перед ней. 20 голов и семь ассистов за прошлый сезон – весомый показатель для игрока.

Стоит выделить и российского полузащитника Александра Головина, который также стабильно не уходит с поля без результативного действия.

Фото: РИА Новости
Головин – один из лучших плеймейкеров чемпионата Франции и уже привлек внимания многих грандов Европы своей стабильной игрой. Правда, Ковач часто любит выпускать россиянина с замены, как джокера, но даже за короткое отведенное ему время он успевает отличиться результативными действиями. На его счету пять голов и девять ассистов в прошлом сезоне. Стоит выделить и защитника Гилльермо Марипана. Чилиец отличается своим ростом и довольно хорошо играет головой. В прошлом сезоне забил аж пять голов, что весьма впечатляет, как для защитника.

Огромным плюсом для клуба является возвращение после семимесячной дисквалификации Желсона Мартинша. Реактивный вингер весьма хорош на старте сезона и доставит проблем «горнякам». Также не забываем об опытном Сеске Фабрегасе, который правда чаще выходит на замену и о немецком форварде Кевине Фолланде, но его уровень игры зависит от его настроения.

Гилльермо Марипан / Фото: Marca
Правда, несмотря на все это, в защите «Монако» играет довольно посредственно. Не в последнюю очередь это из-за большого количества молодых игроков, которые часто ошибаются. Особенно это было заметно в конце прошлого сезона, где «Монако» едва не остался без ЛЧ. За лето проблема решена не была и уже в первой игре Лиги 1 с «Нантом» (1:1) соперник несколько раз мог наказывать княжеский клуб за плохую игру именно в защите. Трансферов в заднюю линию также клуб не провел.

Впрочем, сезон лишь начинается и «Монако» провел лишь три матча, два из которых против «Спарты» в квалификации. «Монако» уверенно выиграл два матча, но «Спарта» также несколько раз могла огорчить соперника.

Фото: AS Monaco
Какие шансы у «Шахтера»? Весьма неплохие, учитывая качество атаки донецкого клуба. Дыр в защите «Монако» также много, чем обязаны пользоваться «горняки». К сожалению, на старте сезона и защита «Шахтера» тоже не впечатляет, а поэтому, шансы обоих коллективов равны.

На бумаге «Монако» весьма серьезный соперник, но лишь на первый взгляд. Минусов в команде также огромное количество, чем, надеемся, и воспользуется «Шахтер». Самое главное – не выйти на поле с дрожащими коленями еще до стартового свистка, чем, к сожалению, украинский клубы, да и сборная, в последнее время зачастили.

«Шахтер» уже играл с «Монако» в еврокубках. Правда, было это еще в сезоне-1979/80. Команды обменялись победами, но французы прошли дальше по итогам двух матчей.

Андрей Усмонов
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Монако Шахтер Донецк

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