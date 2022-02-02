Два гола игроков ПСЖ вывели Сенегал в финал Кубка Африки

А Мане добил Буркина-Фасо

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В полуфинальном матче Кубка Африки Сенегал переиграл Буркина-Фасо.

Команды начали забивать лишь под конец матча. Ощутительное преимущество Сенегалу принесли два мяча игроков ПСЖ за 6 минут: на 70-й отличился Абду Диалло, а на 76-й – Идрисса Гуйе.

Сборная Буркина-Фасо сумела отквитать один мяч, но снова преимущество Сенегала в два мяча вернул Садио Мане, который отличился на 87-й.

Сенегал выходит в финал Кубка Африки, который состоится 6-го февраля, в воскресенье. Соперником станет Камерун или Египет, которые проведут свой полуфинальный матч 3-го февраля.

Кубок Африки, 1/2 финала

Буркина-Фасо – Сенегал 1:3

Голы: Туре, 82 – Диалло, 70, Гуйе, 76, Мане, 87

Буркина-Фасо: Коффи (Уэдраого, 36), Каборе, Дайо, Тапсоба, Яго, Гира (Уаттара, 81), Туре, Сангаре, Банде (Тапсоба, 81), Траоре, Баяла (Саного, 60).

Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс, Куяте (Гуйе, 65), Гуйе, Менди, Мане, Дьедиу (Сарр, 65), Дьенг (Сарр, 78).

Предупреждения: Гира (28), Сарр (50).