Два клуба УПЛ отказались заявлять свои молодежные команды на Вторую лигу

Стала известна причина такого решения

Фото - ФК Рух

«Рух-2» и «Львов-2» не будут выступать во Второй лиге сезона-21/22. Соответствующее решение было принято руководителями клубов.

Дело в том, что представители украинской Премьер-лиги имеют некоторые ограничения при делегировании своих «двоек» в соревнования. Им запрещено использовать одну заявку.

Окончательный список участников Второй лиги будет утвержден на Конференции ПФЛ 24 июня. Уже известно, что с аматорского уровня «поднимутся» «Mункач» Mукачево, ЛНЗ Лебедин, «Левый берег» Киев и «Карпаты» Львов.

Ранее сообщалось, что «Металл» может заменить «Металлист 1925» в УПЛ.