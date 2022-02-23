Два клуба УПЛ снова останутся без стадиона из-за матчей сборной

Арена будет закрыта на ремонт перед играми «сине-желтых»

Арена Львов / Фото - Panoramio.com

Вскоре «Арена Львов» будет временно закрыта для ремонтных работ. Об этом сообщает Футбол NEWS.

По информации источника, это произойдет в конце апреля. На стадионе заменят газон перед матчами сборной Украины в Лиге наций – против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня).

«Арена Львов» является домашней для двух клубов УПЛ – «Руха» и «Львова». Где они будут доигрывать чемпионат – неизвестно. Весной прошлого года по аналогичной причине клубу Григория Козловского пришлось проводить матч УПЛ на «СКИФе».

Ранее игроки сборной Украины защитник Илья Забарный и хавбек Тарас Степаненко жаловались на качество газона на львовском стадионе.