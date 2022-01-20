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Два крутых сэйва Лунина помогли «Реалу» выйти в четвертьфинал Кубка Испании

Украинский вратарь хоть и пропустил, но провел уверенный матч
Футбол Украинские легионеры
20 января 22:35
Два крутых сэйва Лунина помогли «Реалу» выйти в четвертьфинал Кубка Испании
Фото: Getty Images

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Эльче» принимал мадридский «Реал». Для украинских фанатов этот матч ознаменовался тем, что в стартовом составе «сливочных» вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

Первые 90 минут «Реал» доминировал, но забить не смог. В активе же Лунина в основное время 1 сэйв и 0 пропущенных мячей. Далее дело дошло до экстра-таймов. И снова в дело вступил Лунин, который отбил опасный штрафной от Гумбау.

Но затем для «Реала» наступила черная полоса: сначала удаление Марсело за фол последней надежды, а затем обидный гол после рикошета.

Но «Реал» не сдался и во втором экстра-тайме сравнял счет – удачно ногу подставил Иско.

А героем для «Реала» стал Эден Азар, который забил победный гол на 115-й минуте и вывел «Реал» дальше.

Кубок Испании, 1/8 финала

«Эльче – «Реал» 1:2

Голы: Верду, 103 – Иско, 108, Азар, 115

«Эльче»: Вернер, Паласиос, Диего Гонсалес, Дональд (Верду, 87), Мохика, Хосан (Моренте, 66), Фидель, Гумбау, Гути, Лукас Перес (Милья, 79), Каррильо (Фриаса, 95).

«Реал»: Лунин, Алаба, Начо, Марсело, Кроос (Себальос, 90), Вальверде (Модрич, 72), Камавинга (Каземиро, 72), Васкес, Йович (Иско, 79), Винисиус Жуниор, Родриго (Азар, 90).

Предупреждения: Кроос (78), Каземиро (87), Милья (87), Алаба (94).

Удаление: Марсело, 102
Петр Приходько
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол) Эльче

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