Два лондонских клуба претендуют на защитника «Севильи»

Кунде может оказаться в АПЛ

Жюль Кунде / Фото: Twitter

Защитник «Севильи» Жюль Кунде близок к переезду в чемпионат Англии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Тоттенхэм» и «Челси» активно интересуются 22-летним французом. «Севилья» запрашивает за Кунде не менее, чем 80 миллионов евро.

Главным претендентом на Кунде все же является «Челси».

Ранее сообщалось, что Кунде отказался от перехода в «Тоттенхэм».