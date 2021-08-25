Защитник «Челси» стал одноклубником Малиновского
Два лондонских клуба претендуют на защитника «Севильи»
Кунде может оказаться в АПЛ
10:58
Жюль Кунде / Фото: Twitter
Защитник «Севильи» Жюль Кунде близок к переезду в чемпионат Англии, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «Тоттенхэм» и «Челси» активно интересуются 22-летним французом. «Севилья» запрашивает за Кунде не менее, чем 80 миллионов евро.
Главным претендентом на Кунде все же является «Челси».
Ранее сообщалось, что Кунде отказался от перехода в «Тоттенхэм».
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