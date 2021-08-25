Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Два лондонских клуба претендуют на защитника «Севильи»

Кунде может оказаться в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:58
Два лондонских клуба претендуют на защитника «Севильи»
Жюль Кунде / Фото: Twitter

Защитник «Севильи» Жюль Кунде близок к переезду в чемпионат Англии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Тоттенхэм» и «Челси» активно интересуются 22-летним французом. «Севилья» запрашивает за Кунде не менее, чем 80 миллионов евро.

Главным претендентом на Кунде все же является «Челси».

Ранее сообщалось, что Кунде отказался от перехода в «Тоттенхэм».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Челси Тоттенхэм Севилья

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Рио Фердинанд назвал неожиданный вариант лучшего защитника АПЛ
Рио Фердинанд назвал неожиданный вариант лучшего защитника АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:26
Ламела на 94 минуте вырвал победу для «Севильи» и поднял ее на первое место в Примере
Ламела на 94 минуте вырвал победу для «Севильи» и поднял ее на первое место в Примере
Футбол Примерa (Испания)
23 августа 22:55
«Возвращение блудного сына». Первого гола Лукаку в футболке «Челси» ждали 10 лет
Тема дня
«Возвращение блудного сына». Первого гола Лукаку в футболке «Челси» ждали 10 лет
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 августа 15:30
Лукаку: «Сегодня я выступил доминирующе»
Лукаку: «Сегодня я выступил доминирующе»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 августа 22:12
Тухель: «Может ли быть старт лучше, чем у Лукаку?»
Тухель: «Может ли быть старт лучше, чем у Лукаку?»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 августа 21:17
Чемпионат Англии. «Арсенал» проиграл «Челси». Как это было
Чемпионат Англии. «Арсенал» проиграл «Челси». Как это было
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 августа 20:20

Новости: Футбол

Пятов назвал лидера нынешнего «Шахтера»
Пятов назвал лидера нынешнего «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
11:59
Сразу четыре форварда. Известна заявка «Шахтера» на матч с «Монако»
Сразу четыре форварда. Известна заявка «Шахтера» на матч с «Монако»
Лига чемпионов UEFA
11:52
Именитый портал оценил игру Яремчук в матче с ПСВ
Именитый портал оценил игру Яремчук в матче с ПСВ
Украинские легионеры
11:42
Рио Фердинанд назвал неожиданный вариант лучшего защитника АПЛ
Рио Фердинанд назвал неожиданный вариант лучшего защитника АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
11:26
Самая дорогая покупка в истории «Барселоны» может вернуться в «Ливерпуль»
Самая дорогая покупка в истории «Барселоны» может вернуться в «Ливерпуль»
Примерa (Испания)
11:14
Два лондонских клуба претендуют на защитника «Севильи»
Два лондонских клуба претендуют на защитника «Севильи»
Премьер-Лига (Англия)
10:58
ПСЖ обсудил с агентом возможный трансфер Левандовски
ПСЖ обсудил с агентом возможный трансфер Левандовски
Лига 1 (Франция)
10:55
Экс-президент «Ювентуса»: «Чем раньше Роналду уйдет, тем лучше»
Экс-президент «Ювентуса»: «Чем раньше Роналду уйдет, тем лучше»
Серия А (Италия)
10:44
Алан Патрик забил юбилейный мяч за «Шахтер»
Алан Патрик забил юбилейный мяч за «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
10:36
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
3
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 15:51
8
Все новости