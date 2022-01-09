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Два пенальти принесли Камеруну победу в матче-открытии Кубка Африки

Все мячи были забиты в первом тайме
Футбол В мире
09 января 20:25
Два пенальти принесли Камеруну победу в матче-открытии Кубка Африки
фото - Standart

В матче первого тура Кубка африканских наций в группе А Камерун играл с Буркина-Фасо.

На 24-й минуте встречи Сангаре вывел гостей вперед.

Но в концовке первого тайма судьбу поединка решили два одиннадцатиметровых удара в ворота Буркина-Фасо, которые уверенно реализовал Абубакар.

Эфиопия и Кабо-Верде, которые также находятся в группе А, сыграют свой матч сегодня, 9-го января в 21:00.

Кубок Африки, группа А

Камерун – Буркина-Фасо 2:1

Голы: Абубакар, 40 (пен.), 45 (пен.) – Сангаре, 24.

Камерун: Онана, Фэ, Онгене, Нгаде-Нгаджуи, Толо, Нгамале (Бассогог, 81), Кунде (Н`Жи, 69), Замбо-Ангисса, Гвет, Абубакар (Неу Нупа, 88), Токо-Экамби (Шупо-Мотинг, 69).

Буркина-Фасо: Коффи, Каборе, Яго, Дайо, Мало, Гира, Баяла (Саного, 71), Туре, Сангаре, Траоре (Банде, 86), Тапсоба (Конате, 71).

Предупреждения: Яго (1), Мало (32), Онгене (42).

Павел Харченко
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Теги

Кубок африканских наций сборная Камеруна (футбол)

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