Два пенальти в помощь. «Челси» в компенсированное время вырвал победу у «Лидса»

«Синим» дважды пришлось отыгрываться

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В матче 16-го тура АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимал «Лидс».

Гости смогли выйти вперед на 28-й минуте, когда Рафаэль отличился с пенальти.

Под занавес первого тайма Мэйсон Маунт смог сравнять счет в игре.

На 58-й минуте свой 11-метровый удар реализовал Жоржиньо, выведя «аристократов» вперед, но за несколько минут до конца основного времени Гелхардт вернул равенство на табло.

Судьбу поединка решил очередной удар с точки на 94-й минуте, который спокойно реализовал все тот же Жоржиньо, оформив дубль.

Турнирная таблица АПЛ.

АПЛ, 16-й тур

«Челси» – «Лидс» 3:2

Голы: Маунт, 43, Жоржиньо, 58 (пен.), 94 (пен.) – Рафаэль, 28 (пен.), Гелхардт, 83.

«Челси»: Менди, Джеймс, Аспиликуэта (Кристенсен, 74), Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо (Лукаку, 87), Жоржиньо, Лофтус-Чик, Маунт, Хавертц, Вернер (Хадсон-Одои, 74).

«Лидс»: Мелье, Даллас, Эйлинг, Льоренте, Фирпо, Форшоу, Харрисон, Шеклтон (Клих, 59), Джеймс (Крессуэлл, 87), Робертс, Рафинья (Гелхардт, 82).

Предупреждения: Джеймс (34), Фирпо (42), Шеклтон (53), Маунт (60), Клих (69), Мелье (90), Льоренте (90).