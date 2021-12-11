Два пенальти в помощь. «Челси» в компенсированное время вырвал победу у «Лидса»
В матче 16-го тура АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимал «Лидс».
Гости смогли выйти вперед на 28-й минуте, когда Рафаэль отличился с пенальти.
Под занавес первого тайма Мэйсон Маунт смог сравнять счет в игре.
На 58-й минуте свой 11-метровый удар реализовал Жоржиньо, выведя «аристократов» вперед, но за несколько минут до конца основного времени Гелхардт вернул равенство на табло.
Судьбу поединка решил очередной удар с точки на 94-й минуте, который спокойно реализовал все тот же Жоржиньо, оформив дубль.
АПЛ, 16-й тур
«Челси» – «Лидс» 3:2
Голы: Маунт, 43, Жоржиньо, 58 (пен.), 94 (пен.) – Рафаэль, 28 (пен.), Гелхардт, 83.
«Челси»: Менди, Джеймс, Аспиликуэта (Кристенсен, 74), Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо (Лукаку, 87), Жоржиньо, Лофтус-Чик, Маунт, Хавертц, Вернер (Хадсон-Одои, 74).
«Лидс»: Мелье, Даллас, Эйлинг, Льоренте, Фирпо, Форшоу, Харрисон, Шеклтон (Клих, 59), Джеймс (Крессуэлл, 87), Робертс, Рафинья (Гелхардт, 82).
Предупреждения: Джеймс (34), Фирпо (42), Шеклтон (53), Маунт (60), Клих (69), Мелье (90), Льоренте (90).
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