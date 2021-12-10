Два пенальти в ворота «Мариуполя» помогли «Днепру-1» закончить первый круг УПЛ в тройке лидеров

Довбык вновь забил и закрепился на вершине бомбардирской гонки

фото - СК Днепр-1

В матче 18-го тура УПЛ «Мариуполь» на своем поле принимал «Днепр-1».

На 35-й минуте гости вышли вперед, когда Артем Довбык реализовал 11-метровый удар. Форвард возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата с 14-ю голами.

В компенсированное время первого тайма хозяева остались в меньшинстве – удаление заработал Кащук.

Во второй половине встречи днепряне вновь получили право на удар с точки. Мяч в ворота отправил уже Александр Пихаленок.

Счет до разгромного довел Билл, забив свой мяч на 78-й минуте. Возможно, это последний гол бразильца за команду, ведь его контракт истекает в конце декабря. Но «Днепр-1» попробует выкупить его за полцены.

Победа помогла подопечным Игора Йовичевича уйти на зимний перерыв, обеспечив себе третью строчку в украинском первенстве.

Турнирная таблица УПЛ.

УПЛ, 18-й тур

«Мариуполь» – «Днепр-1» 0:3

Голы: Довбык, 35 (пен.), Пихаленок, 75 (пен.), Билл, 78.

«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Меличенко, Мампасси, Стасюк, Топалов (Спировски, 69), Петерман (Хромей, 69), Кащук, Мишнев, Очеретько (Микитишин, 83), Холод (Шостак, 52).

«Днепр-1»: Кожокару, Дубинчак, Сваток (Логинов, 83), Монте, Кравченко (Лучкевич, 56), Гуцуляк (Ярмолюк, 83), Пихаленок, Игнатенко, Джурасек (Ди Франко, 76), Назаренко (Билл, 77), Довбык.

Предупреждения: Меличенко (30), Кащук (34), Кравченко (42), Пихаленок (52), Стасюк (56), Мампасси (75).

Удаление: Кащук (45+1).