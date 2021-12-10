Два пенальти в ворота «Мариуполя» помогли «Днепру-1» закончить первый круг УПЛ в тройке лидеров
В матче 18-го тура УПЛ «Мариуполь» на своем поле принимал «Днепр-1».
На 35-й минуте гости вышли вперед, когда Артем Довбык реализовал 11-метровый удар. Форвард возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата с 14-ю голами.
В компенсированное время первого тайма хозяева остались в меньшинстве – удаление заработал Кащук.
Во второй половине встречи днепряне вновь получили право на удар с точки. Мяч в ворота отправил уже Александр Пихаленок.
Счет до разгромного довел Билл, забив свой мяч на 78-й минуте. Возможно, это последний гол бразильца за команду, ведь его контракт истекает в конце декабря. Но «Днепр-1» попробует выкупить его за полцены.
Победа помогла подопечным Игора Йовичевича уйти на зимний перерыв, обеспечив себе третью строчку в украинском первенстве.
УПЛ, 18-й тур
«Мариуполь» – «Днепр-1» 0:3
Голы: Довбык, 35 (пен.), Пихаленок, 75 (пен.), Билл, 78.
«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Меличенко, Мампасси, Стасюк, Топалов (Спировски, 69), Петерман (Хромей, 69), Кащук, Мишнев, Очеретько (Микитишин, 83), Холод (Шостак, 52).
«Днепр-1»: Кожокару, Дубинчак, Сваток (Логинов, 83), Монте, Кравченко (Лучкевич, 56), Гуцуляк (Ярмолюк, 83), Пихаленок, Игнатенко, Джурасек (Ди Франко, 76), Назаренко (Билл, 77), Довбык.
Предупреждения: Меличенко (30), Кащук (34), Кравченко (42), Пихаленок (52), Стасюк (56), Мампасси (75).
Удаление: Кащук (45+1).
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