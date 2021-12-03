Два украинских клуба решили объединиться

Ради выхода в УПЛ

Фото: Meta-Ratings

Команды, которые представляют Сумскую область, «Альянс» и «Виктория» решили объединиться для того, чтобы выйти в УПЛ.

2 декабря между владельцами клубов уже прошли переговоры на эту тему. Сообщается, что «Виктория» примкнет к «Альянсу», а главный тренер команды Анатолий Бессмертный войдет в тренерский штаб «Альянс». Зимой на сборах с «Альянсом» будут тренироваться 9 ведущих футболистов «Виктории».

Отметим, «Альянс» представляет Первую лигу, а «Виктория» – Вторую (дивизион Б). Отмечается также, что «Виктория» останется во Второй лиге, но за команду будут играть футболисты не старше 19 лет. Таким образом, объединение состоится под брендом «Альянса».

В турнирной таблице Первой лиги «Альянс» идет на 3-м месте.