Два украинских легионера забили по голу в матче квалификации ЛЧ

Один из мячей был отправлен в свои ворота

фото - zbirna24

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Ференцварош» обыграл «Славию» (2:0).

Счет в матче открыл украинский защитник «Славии» Тарас Качараба, в подкате отдав передачу на своего голкипера, который проспал мяч, и тот закатился в ворота.

На этом неудачи Качарабы не закончились, ведь вскоре он привез пенальти в свои ворота.

С точки отличился другой украинский легионер по ту сторону баррикад – Игорь Харатин, который удвоил преимущество своей команды.

Напомним, Роман Безус попал в заявку «Гента» на еврокубковый матч.