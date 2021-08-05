ЛЧ. Автогол и реализованный пенальти украинцев помогли «Ференцварошу» обыграть «Славию», «Легия» добыла ничью с «Динамо»
Два украинских легионера забили по голу в матче квалификации ЛЧ
Один из мячей был отправлен в свои ворота
08:10
фото - zbirna24
В матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Ференцварош» обыграл «Славию» (2:0).
Счет в матче открыл украинский защитник «Славии» Тарас Качараба, в подкате отдав передачу на своего голкипера, который проспал мяч, и тот закатился в ворота.
На этом неудачи Качарабы не закончились, ведь вскоре он привез пенальти в свои ворота.
С точки отличился другой украинский легионер по ту сторону баррикад – Игорь Харатин, который удвоил преимущество своей команды.
Напомним, Роман Безус попал в заявку «Гента» на еврокубковый матч.
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