Кулач обсудит с руководством «Ворсклы» свое будущее в клубе
Два ветерана «Ворсклы» назначены на тренерские должности в клубе
35-летний хавбек уже успел отыграть 300 матчей в чемпионатах Украины
Павел Ребенок / Фото - ФК Ворскла
Два 35-летних игрока «Ворсклы» получили тренерские должности в клубе. Об этом сообщает пресс-служба полтавчан.
Уже экс-защитник Вадим Сапай провел 181 матч за «зелено-белых» с 2012 года. Он стал тренером-реабилитологом в команде.
Павел Ребенок будет работать с юношеской командой. Он получил должность ассистента наставника Виталия Косовского.
Полузащитник успел провести свой 300-й поединок в чемпионатах Украины.
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