Два ветерана «Ворсклы» назначены на тренерские должности в клубе

35-летний хавбек уже успел отыграть 300 матчей в чемпионатах Украины

Павел Ребенок / Фото - ФК Ворскла

Два 35-летних игрока «Ворсклы» получили тренерские должности в клубе. Об этом сообщает пресс-служба полтавчан.

Уже экс-защитник Вадим Сапай провел 181 матч за «зелено-белых» с 2012 года. Он стал тренером-реабилитологом в команде.

Павел Ребенок будет работать с юношеской командой. Он получил должность ассистента наставника Виталия Косовского.

Полузащитник успел провести свой 300-й поединок в чемпионатах Украины.