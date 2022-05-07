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Два вингера сборной Украины тренируются индивидуально
Цыганков и Мудрик пока не в строю
09:51
Виктор Цыганков / Фото: УАФ
Два вингера сборной Украины занимаются индивидуально, сообщает пресс-служба УАФ.
Это Виктор Цыганков и Михаил Мудрик. Цыганков продолжает процесс реабилитации, он в ближайшее время не будет задействован в тренировках команды.
Мудрик уже завершает восстановительный процесс и через несколько дней должен вернуться в общую группу.
Отметим, что 1-го июня сборная Украины сыграет против Шотландии в стыковом матче ЧМ-2022. Сейчас команда Александра Петракова проходит подготовку в Словении, а вскоре сыграет первые товарищеские матчи.