Два вингера сборной Украины тренируются индивидуально

Цыганков и Мудрик пока не в строю

Виктор Цыганков / Фото: УАФ

Два вингера сборной Украины занимаются индивидуально, сообщает пресс-служба УАФ.

Это Виктор Цыганков и Михаил Мудрик. Цыганков продолжает процесс реабилитации, он в ближайшее время не будет задействован в тренировках команды.

Мудрик уже завершает восстановительный процесс и через несколько дней должен вернуться в общую группу.

Отметим, что 1-го июня сборная Украины сыграет против Шотландии в стыковом матче ЧМ-2022. Сейчас команда Александра Петракова проходит подготовку в Словении, а вскоре сыграет первые товарищеские матчи.