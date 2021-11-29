Два «Золотых мяча» за вечер? Во France Football анонсировали вручение двух новых призов

Церемония пройдет уже сегодня в Париже

Золотой мяч / фото - France Football

Издание France Football на своей странице в Twitter накануне вручения «Золотого мяча» сделало объявление:

«Просто подождите! Сегодня будут выданы две новые награды!»

Ранее в сети были слухи, что возможно в этом году выдадут сразу два «Золотых мяча» –победителю этого годи и прошлого, так как в 2020-м церемония была отменена и форвард «Баварии» Роберт Левандовски остался без приза.

Поляк и в этом году является одним из главных фаворитов на престижный трофей. Помимо него, шансы на победу имеют Лионель Месси, Карим Бензема и Жоржиньо.

Но возможно заявление организации подразумевало под собой то, что в сегодняшний вечер будут учреждены две новые награды в пока что неизвестных номинациях.

Церемония вручения состоится сегодня, 29 ноября в 21:30 в Париже.

Также ранее стали известны претенденты на приз за лучший гол 2021-го года.