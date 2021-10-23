Чемпионат Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
Два звездных атакующих футболиста «Барселоны» не сыграют с «Реалом»
Стала известна заявка каталонской команды на эль-классико
14:52
Усман Дембеле / Фото: Twitter
Стала известна заявка «Барселоны» на матч 10-го тура чемпионата Испании против «Реала». Об этом сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».
«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Серджиньо Дест, Жерар Пике, Серджи Бускетс, Рикард Пуч, Мемфис Депай, Анссумане Фати, Нето, Юсуф Демир, Филиппе Коутиньо, Клеман Лангле, Люк де Йонг, Жорди Альба, Серхио Агуэро, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Оскар Мингеса, Самюэль Умтити, Эрик Гарсия, Иньяки Пенья, Нико Гонсалес, Гави, Алекс Бальде.
Матч пропустят Педри, Усман Дембеле и Рональд Араухо.
Матч «Барселона – «Реал» состоится 24-го октября, начало – в 17:15.