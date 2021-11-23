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Два звездных игрока «Челси» уйдут в «Барселону» за игровой практикой

Дорогостоящие футболисты устали сидеть на лаве запасных
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 ноября 20:16
Два звездных игрока «Челси» уйдут в «Барселону» за игровой практикой
Хаким Зиеш и Тимо Вернер / фото - talkSPORT

«Барселона» нацелилась на двух атакующих футболистов «Челси», сообщает ESPN. Речь идет о форварде Тимо Вернере и атакующем полузащитнике Хакиме Зиеше.

«Блаугранас» рассматривают этих игроков в качестве альтернативы вингеру «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу, работу над подписанием которого они сейчас ведут.

«Сине-гранатовые» следят за известными футболистами, которые не являются железными игроками основы в топ-клубах.

Зиеш и Вернер проводят свой второй сезон в стане «аристократов» и оба пока что не могут завоевать доверие Томаса Тухеля.

«Челси» приобрел немецкого форварда за 53 миллиона евро, а за марокканца «синие» выложили 40 миллионов.

«Барселона» же хочет арендовать игроков, включив в соглашения пункт о возможности выкупа.

В текущем сезоне оба игрока провели меньше 600 минут на поле.

Напомним, ранее Лионель Месси рассказал о несправедливом отношении к тренерам в каталонской команде.

Павел Харченко
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Теги

Челси Барселона (футбол) Тимо Вернер

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