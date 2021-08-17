Две бригады украинских арбитров получили назначения на Лигу Конференций

Суперкубок Германии. «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Видео трансляция
21:30
Украинские бригады арбитров Евгения Арановского и Николая Балакина получили назначение на матчи плей-офф квалификации Лиги конференций, которые пройдут 19 августа. Об этом сообщла пресс-служба УАФ.
На матче «Сивасспор» – «Копенгаген» отработает бригада Балакина, которому будут помогать на линиях Владимир Володин и Валентин Куцев. Четвертый арбитр – Александр Дердо.
Арановский отработает на матче «Флоры» и «Шэмрок Роверс». На линиях будут Семен Шлончак и Александр Жуков. Четвертый арбитр – Виталий Романов.
Напомним, ранее украинский арбитр Катерина Монзуль была назначена главным арбитром на матч между женскими командами Канады и Великобритании на Олимпиаде в Токио.
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