Две бригады украинских арбитров получили назначения на Лигу Конференций

Украинские судьи отработают на двух матчах





Евгений Арановский / ФОТО: Футбол 1 2 3

Украинские бригады арбитров Евгения Арановского и Николая Балакина получили назначение на матчи плей-офф квалификации Лиги конференций, которые пройдут 19 августа. Об этом сообщла пресс-служба УАФ.



На матче «Сивасспор» – «Копенгаген» отработает бригада Балакина, которому будут помогать на линиях Владимир Володин и Валентин Куцев. Четвертый арбитр – Александр Дердо.

Арановский отработает на матче «Флоры» и «Шэмрок Роверс». На линиях будут Семен Шлончак и Александр Жуков. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

Напомним, ранее украинский арбитр Катерина Монзуль была назначена главным арбитром на матч между женскими командами Канады и Великобритании на Олимпиаде в Токио.