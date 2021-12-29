По окончании сезона форвард «Ювентуса» вернется в «Атлетико»
Две команды МЛС пытаются заманить Суареса в Америку огромными деньгами
Контракт уругвайца с «Атлетико» истекает этим летом
10:35
Луис Суарес / фото - Eurosport
Нападающий «Атлетико Мадрид» Луис Суарес может покинуть клуб летом по истечению контракта, сообщает инсайдер Николо Скира.
Уругвайским форвардом активно интересуются клубы из МЛС. Сразу две американские команды сделали 34-летнему игроку очень щедрые предложения.
В стане «матрасников» легендарный нападающий зарабатывает 6 миллионов евро в год.
Шансы того, что уругваец покинет Мадрид летом повысились после конфликта футболиста с тренером команды Диего Симеоне. Игрок вспылил после своей замены, назвав коуча мудаком.
В текущем сезоне форвард провел 24 матча, где забил 8 голов и оформил 2 ассиста.
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