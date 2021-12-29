Две команды МЛС пытаются заманить Суареса в Америку огромными деньгами

Контракт уругвайца с «Атлетико» истекает этим летом

Луис Суарес / фото - Eurosport

Нападающий «Атлетико Мадрид» Луис Суарес может покинуть клуб летом по истечению контракта, сообщает инсайдер Николо Скира.

Уругвайским форвардом активно интересуются клубы из МЛС. Сразу две американские команды сделали 34-летнему игроку очень щедрые предложения.

В стане «матрасников» легендарный нападающий зарабатывает 6 миллионов евро в год.

Шансы того, что уругваец покинет Мадрид летом повысились после конфликта футболиста с тренером команды Диего Симеоне. Игрок вспылил после своей замены, назвав коуча мудаком.

В текущем сезоне форвард провел 24 матча, где забил 8 голов и оформил 2 ассиста.