Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Две команды МЛС пытаются заманить Суареса в Америку огромными деньгами

Контракт уругвайца с «Атлетико» истекает этим летом
Футбол Примерa (Испания)
10:35
Две команды МЛС пытаются заманить Суареса в Америку огромными деньгами
Луис Суарес / фото - Eurosport

Нападающий «Атлетико Мадрид» Луис Суарес может покинуть клуб летом по истечению контракта, сообщает инсайдер Николо Скира.

Уругвайским форвардом активно интересуются клубы из МЛС. Сразу две американские команды сделали 34-летнему игроку очень щедрые предложения.

В стане «матрасников» легендарный нападающий зарабатывает 6 миллионов евро в год.

Шансы того, что уругваец покинет Мадрид летом повысились после конфликта футболиста с тренером команды Диего Симеоне. Игрок вспылил после своей замены, назвав коуча мудаком.

В текущем сезоне форвард провел 24 матча, где забил 8 голов и оформил 2 ассиста.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Атлетико Мадрид Луис Суарес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

По окончании сезона форвард «Ювентуса» вернется в «Атлетико»
По окончании сезона форвард «Ювентуса» вернется в «Атлетико»
Футбол Серия А (Италия)
25 декабря 11:29
Симеоне: «Когда я пришел, «Атлетико» играл в увлекательный футбол, который копировали другие тренеры»
Симеоне: «Когда я пришел, «Атлетико» играл в увлекательный футбол, который копировали другие тренеры»
Футбол Примерa (Испания)
24 декабря 14:07
«Гранада» впервые обыграла «Атлетико» за почти 50 лет
«Гранада» впервые обыграла «Атлетико» за почти 50 лет
Футбол Примерa (Испания)
22 декабря 22:57
Падение «Атлетико» продолжается. Команда Симеоне снова проиграла в Примере
Падение «Атлетико» продолжается. Команда Симеоне снова проиграла в Примере
Футбол Примерa (Испания)
22 декабря 21:59
Суарес готов переехать в МЛС уже летом
Суарес готов переехать в МЛС уже летом
Футбол Примерa (Испания)
20 декабря 21:56
«Ср*ный муд*к, все время одно и то же». Суарес жестко обратился к Симеоне после замены
«Ср*ный муд*к, все время одно и то же». Суарес жестко обратился к Симеоне после замены
Футбол Примерa (Испания)
19 декабря 19:55

Новости: Футбол

Палкин назвал пару самых сильных защитников «Шахтера»
Палкин назвал пару самых сильных защитников «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
12:15
Стало известно имя лучшего футболиста года в киевском «Динамо»
Стало известно имя лучшего футболиста года в киевском «Динамо»
Украинская Премьер-лига
11:44
«Очень современный тренер». Защитник «Ференцвароша» вспомнил работу под руководством Реброва
«Очень современный тренер». Защитник «Ференцвароша» вспомнил работу под руководством Реброва
Украинские легионеры
11:17
Бразильский клуб отказался от идеи подписания экс-форварда «Шахтера»
Бразильский клуб отказался от идеи подписания экс-форварда «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
11:07
Шмейхель раскрыл секрет того, как ему удалось прервать серию Салаха из 15-ти реализованных пенальти
Шмейхель раскрыл секрет того, как ему удалось прервать серию Салаха из 15-ти реализованных пенальти
Премьер-Лига (Англия)
10:57
Кьеза: «Роналду прибыл с другой планеты. Он стал для меня источником вдохновения»
Кьеза: «Роналду прибыл с другой планеты. Он стал для меня источником вдохновения»
Серия А (Италия)
10:46
Две команды МЛС пытаются заманить Суареса в Америку огромными деньгами
Две команды МЛС пытаются заманить Суареса в Америку огромными деньгами
Примерa (Испания)
10:35
В мадридском клубе обнаружены сразу 17 случаев заражения коронавирусом
В мадридском клубе обнаружены сразу 17 случаев заражения коронавирусом
Примерa (Испания)
09:40
«Вест Хэм» намерен выложить полсотни миллионов евро за одного из героев Евро-2020
«Вест Хэм» намерен выложить полсотни миллионов евро за одного из героев Евро-2020
Премьер-Лига (Англия)
09:22
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости