Две стороны Шевченко. Эксперт рассказал, как украинец будет строить свою команду в «Дженоа»

Тренер взялся за непростой проект

Андрей Шевченко / фото - УАФ

Известный футбольный аналитик Вадим Лукомский рассказал, с чем стоит столкнуться Андрею Шевченко во время его работы в «Дженоа»:

«Сомнений в том, что у «Дженоа» достаточно хороший состав, чтобы остаться в Серии А, возникать не должно. Вопрос лишь в том, может ли этот состав играть иначе – в более близком Шеве стиле. Мне кажется, да – базисом станет полузащита из Баделя, Ровеллы и Стураро. Два первых запросто вписываются в хороший основанный на игре в пас футбол. Третий добавит вариативности – через своевременные рывки. Если вокруг них построить хорошую структуру, то может выйти очень симпатичная команда. При этом не забываем, что футбол Шевченко тоже может быть очень разным. До Евро он казался ярым сторонником позиционной игры и учил команду даже в трудных условиях бороться за право доминировать в матче. На Евро Украина играла в сверхпрагматичном стиле – часто вторым номером. Андрей также без проблем отходит от любимых 4-3-3, при необходимости перестраиваясь на тройку защитников. Думаю, в «Дженоа» он сначала попробует наладить любимый стиль. Если не получится, откатится в прагматичный режим. Есть ли ресурс именно для первого пути – вопрос, но точно есть для выполнения первичных задач».

Шевченко уже прибыл в Геную и провел с командой свою первую тренировку.

Украинец принял команду не в лучшем состоянии – «грифоны» находятся в шаге от зоны вылета, имея в своем активе лишь одну победу в 12-ти турах Серии А.

Напомним, Федецкий считает, что Шевченко приведет в «Дженоа» своих бывших подопечных из сборной Украины.