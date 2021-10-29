Мбаппе пропустит ближайший матч ПСЖ
Две суперзвезды ПСЖ рискуют пропустить игру с «Лейпцигом» в ЛЧ
Игроки пропустили тренировку накануне матча с чемпионами Франции
29 октября 09:03
Килиан Мбаппе и Лионель Месси / фото - Marca
Участие двух ключевых игроков ПСЖ в матче с «Лейпцигом» находится под вопросом, сообщает Daily Mail.
Килиан Мбаппе и Лионель Месси пропустили тренировку накануне матча с чемпионом Франции – «Лиллем».
Первый был отстранен из-за инфекции уха, носа и горла, а вот причина по которой отсутствовал аргентинец пока что неизвестна.
Уже сегодня, 29 октября парижан ждет игра с «догами», а в среду, 3 ноября команду ждет непростой выезд в Германию для игры с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов.
Пока что нет информации о том, смогут ли звезды атаки ПСЖ принять участие в этих играх.
Комментарии 0