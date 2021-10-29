Две суперзвезды ПСЖ рискуют пропустить игру с «Лейпцигом» в ЛЧ

Игроки пропустили тренировку накануне матча с чемпионами Франции

Килиан Мбаппе и Лионель Месси / фото - Marca

Участие двух ключевых игроков ПСЖ в матче с «Лейпцигом» находится под вопросом, сообщает Daily Mail.

Килиан Мбаппе и Лионель Месси пропустили тренировку накануне матча с чемпионом Франции – «Лиллем».

Первый был отстранен из-за инфекции уха, носа и горла, а вот причина по которой отсутствовал аргентинец пока что неизвестна.

Уже сегодня, 29 октября парижан ждет игра с «догами», а в среду, 3 ноября команду ждет непростой выезд в Германию для игры с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов.

Пока что нет информации о том, смогут ли звезды атаки ПСЖ принять участие в этих играх.

Напомним, у Мбаппе уже есть готовый контракт с «Реалом».