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«Две важные новости». «Шахтер» анонсировал трансфер до конца дня

Вероятно, клуб пополнит еще один бразилец
Футбол Украинская Премьер-лига
18:36
«Две важные новости». «Шахтер» анонсировал трансфер до конца дня
Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» через свой сайт анонсировал две новости до конца дня.

Twitter-аккаунт «горняков» намекнул, что это связано с Бразилией. Вероятно речь идет о переходе кого-то из игроков.

Ранее сообщалось, что Марлос близок к уходу из «Шахтера». Его контракт завершается в конце декабря. 

Сообщалось, что интересен как раз интересен многим бразильским клубам.

Андрей Усмонов
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