Марлос и Мораес все-таки уйдут зимой? Де Дзерби ушел от ответа на вопрос о бразильцах
«Две важные новости». «Шахтер» анонсировал трансфер до конца дня
Вероятно, клуб пополнит еще один бразилец
Фото: ФК Шахтер
«Шахтер» через свой сайт анонсировал две новости до конца дня.
Twitter-аккаунт «горняков» намекнул, что это связано с Бразилией. Вероятно речь идет о переходе кого-то из игроков.
2 важные новости – в ближайшее время! #Shakhtar— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 9, 2021
Ранее сообщалось, что Марлос близок к уходу из «Шахтера». Его контракт завершается в конце декабря.
Сообщалось, что интересен как раз интересен многим бразильским клубам.
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