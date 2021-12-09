«Две важные новости». «Шахтер» анонсировал трансфер до конца дня

Вероятно, клуб пополнит еще один бразилец

Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» через свой сайт анонсировал две новости до конца дня.

Twitter-аккаунт «горняков» намекнул, что это связано с Бразилией. Вероятно речь идет о переходе кого-то из игроков.

2 важные новости – в ближайшее время! #Shakhtar — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 9, 2021

Ранее сообщалось, что Марлос близок к уходу из «Шахтера». Его контракт завершается в конце декабря.

Сообщалось, что интересен как раз интересен многим бразильским клубам.