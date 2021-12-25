Двери «Барселоны» для Де Лигта закрыты. Уже названа причина
Мино Райола, агент защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта дал европейским клубам понять, что его клиент будет доступен на трансферном рынке этим летом.
Голландец перешел в «Ювентус» в 2019-м году, но пока не снискал любови местных болельщиков. К тому же, стремительное падение туринцев подтолкнуло его к мыслям о смене клубной прописки.
Каталонская «Барселона» интересовалась футболистом еще во времена его выступлений в «Аяксе», и сейчас также готова была включиться в гонку за защитника.
Но после встречи скаутов «блаугранас» с представителями игрока каталонцам пришлось отказаться от затеи купить футболиста, сообщает Sport.es.
«Сине-гранатовые» находятся в плачевном финансовом состоянии и не готовы удовлетворить финансовые аппетиты Маттейса и Райолы.
В гонку за футболиста готовы войти «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Последние переключатся на игрока только если не удастся подписать Антонио Рюдигера из «Челси» свободным агентом.
Первое усиление для Хави. Гвардиола подтвердил слухи о покупке Феррана «Барселоной».
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