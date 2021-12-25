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Двери «Барселоны» для Де Лигта закрыты. Уже названа причина

Голландец может покинуть «Ювентус» этим летом
Футбол Примерa (Испания)
13:12
Двери «Барселоны» для Де Лигта закрыты. Уже названа причина
Маттейс Де Лигт / фото - Juventus FC

Мино Райола, агент защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта дал европейским клубам понять, что его клиент будет доступен на трансферном рынке этим летом.

Голландец перешел в «Ювентус» в 2019-м году, но пока не снискал любови местных болельщиков. К тому же, стремительное падение туринцев подтолкнуло его к мыслям о смене клубной прописки.

Каталонская «Барселона» интересовалась футболистом еще во времена его выступлений в «Аяксе», и сейчас также готова была включиться в гонку за защитника.

Но после встречи скаутов «блаугранас» с представителями игрока каталонцам пришлось отказаться от затеи купить футболиста, сообщает Sport.es.

«Сине-гранатовые» находятся в плачевном финансовом состоянии и не готовы удовлетворить финансовые аппетиты Маттейса и Райолы.

В гонку за футболиста готовы войти «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Последние переключатся на игрока только если не удастся подписать Антонио Рюдигера из «Челси» свободным агентом.

Первое усиление для Хави. Гвардиола подтвердил слухи о покупке Феррана «Барселоной».

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Маттейс де Лигт Ювентус

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