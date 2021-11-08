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Двое игроков сборной Украины стали кумовьями
Матвиенко стал крестным отцом дочери Зинченко
16:59
Фото: УАФ
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко стал крестным отцом дочери игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко. Об этом игрок «горняков» сообщил в своем Facebook.
«В этот светлый день я стал крестным отцом маленькой принцессы.
Спасибо родителям, что доверили свою доченьку».
Напомним, сборная Украины начала подготовку к матчам против Болгарии (11 октября) и Боснии и Герцеговины (16 октября).
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