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Двое игроков сборной Украины стали кумовьями

Матвиенко стал крестным отцом дочери Зинченко
Футбол
16:59
Двое игроков сборной Украины стали кумовьями
Фото: УАФ

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко стал крестным отцом дочери игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко. Об этом игрок «горняков» сообщил в своем Facebook.

«В этот светлый день я стал крестным отцом маленькой принцессы.

Спасибо родителям, что доверили свою доченьку».


Напомним, сборная Украины начала подготовку к матчам против Болгарии (11 октября) и Боснии и Герцеговины (16 октября).

Петр Приходько
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Николай Матвиенко Александр Зинченко

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