Новичок «Шахтера» сменил номер уже на следующий день после официальной презентации
Двое игроков «Шахтера» пропустят стартовый матч с «Ингульцом»
Кривцов и Фернандо не сыграют в 1-м туре УПЛ
Сергей Кривцов / Фото: ФК Шахтер
Двое футболистов «Шахтера» не сыграют против «Ингульца» в 1-м туре УПЛ, сообщает пресс-служба клуба.
Это Сергей Кривцов и Фернандо, они пока пребывают в лазарете.
Отметим, что Маркос Антонио, Марлос и Исмаили вернулись в общую группу.
«Шахтер» сыграет с «Ингульцом» 24-го июля, начало – в 19:30.
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