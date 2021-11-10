Двое лидеров сборной Италии пропустят ноябрьские матчи команды в отборе на ЧМ-2022

Кьеллини и Иммобиле залечивают травмы

Чиро Иммобиле / Фото: Twitter

Защитник сборной Италии Джордо Кьеллини и его партнер по команде, форвард Чиро Иммобиле, пропустят ноябрьские матчи сборной в отборе на ЧМ-2022. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, у 37-летнего Кьеллини травма приводящей мышцы, 31-летний Иммобиле повредил голень.

12-го ноября Италия сыграет со Швейцарией, а 15-го ноября – против сборной Северной Ирландии.

Турнирная таблица группы Италии в отборе на ЧМ-2022.