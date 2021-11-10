Иммобиле – лучший бомбардир в истории «Лацио»
Двое лидеров сборной Италии пропустят ноябрьские матчи команды в отборе на ЧМ-2022
Кьеллини и Иммобиле залечивают травмы
Чиро Иммобиле / Фото: Twitter
Защитник сборной Италии Джордо Кьеллини и его партнер по команде, форвард Чиро Иммобиле, пропустят ноябрьские матчи сборной в отборе на ЧМ-2022. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, у 37-летнего Кьеллини травма приводящей мышцы, 31-летний Иммобиле повредил голень.
12-го ноября Италия сыграет со Швейцарией, а 15-го ноября – против сборной Северной Ирландии.
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