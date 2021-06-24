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Двое лидеров сборной Украины пропустили последнюю тренировку команды

Малиновскому и Ярмоленко дали отдых
Футбол Евро-2020
09:02
Двое лидеров сборной Украины пропустили последнюю тренировку команды
Руслан Малиновский / Фото: УАФ

Вечером 23-го июня сборная Украины провела тренировку в Бухаресте, сообщает пресс-служба УАФ.

По информации источника, в занятии не принимали участия Руслан Малиновский и Андрей Ярмоленко, тренерский штаб дал им отдых.

Также тренировку пропустил Александр Зубков, он восстанавливается после травмы.

Сборная Украины проведет матч со Швецией в рамках 1/8 финала Евро-2020 во вторник, 29-го июня. Отметим, что победитель этой пары выходит на победителя пары Англия –Германия.

Петр Приходько
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Теги

Руслан Малиновский Андрей Ярмоленко

Комментарии 1

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24 июня 2021г. 09:46
То, что и следовало доказать - по одной фотографии Малиновского видно, что ЗВЕЗДА ёпт, а не футболист. Играй, а не на фоточках рисуйся.
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