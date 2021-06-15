Двое украинских футболистов претендуют на звание Golden Boy-2021

Трубин и Забарный попали в список 100 претендентов

Илья Забарный / Фото: ФК Динамо

Издание Tuttosport опубликовало список з 100 номинантов на получение престижной премии Golden Boy 2021, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы.

В список 100 номинантов попали украинцы – вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин и защитник «Динамо» Илья Забарный.

Отметим, что в список не могут войти футболисты старше 21-го года.

Ознакомиться с полным списком можно по этой ссылке.

Напомним, Трубин и Забарный вошли в заявку сборной Украины на Евро-2020 и готовятся ко встрече с Северной Македонией.