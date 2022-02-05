Двойная порция Оливье. Жиру за 3 минуты вырвал для «Милана» победу над «Интером»
В 24-м туре итальянской Серии А «Милан» одержал волевую победу над «Интером».
Первый тайм остался за номинальными хозяевами. Счет ближе к перерыву открыл Перишич. Минимальное преимущество «нерадзурри» держалось до самой концовки.
Там включился Жиру. Сначала француз на опыте сыграл в отборе и сравнял счет. А через три минуты форвард и вовсе вывел «россонери» вперед. Удаление Эрнандеса на последней минуте уже не отразилось на результате.
«Милан» сократил отставание от «Интера» в турнирной таблице до одного очка. Но у «змей» есть игра в запасе.
Серия А, 24 тур
«Интер» – «Милан» 1:2
Голы: Перишич, 38 – Жиру, 75, 78
«Интер»: Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Дармиан, 82), Перишич (Димарко, 70), Брозович (Весино, 82), Чалханоглу (Видаль, 73), Барелла, Джеко, Мартинес (Санчес, 70).
«Милан»: Меньян, Калабрия, Романьоли, Калулу, Эрнандес, Кессиэ (Браим Диас, 58), Беннасер (Крунич, 80), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Тонали, Жиру, Рафаэл Леау.
Предупреждения: Чалханоглу, Шкриньяр – Романьоли, Браим Диас, Беннасер, Крунич
Удаление: Эрнандес
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