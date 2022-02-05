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Двойная порция Оливье. Жиру за 3 минуты вырвал для «Милана» победу над «Интером»

Француз вернул интригу в чемпионскую гонку
Футбол Серия А (Италия)
05 февраля 20:57
Двойная порция Оливье. Жиру за 3 минуты вырвал для «Милана» победу над «Интером»
Фото - Интер Милан

В 24-м туре итальянской Серии А «Милан» одержал волевую победу над «Интером».

Первый тайм остался за номинальными хозяевами. Счет ближе к перерыву открыл Перишич. Минимальное преимущество «нерадзурри» держалось до самой концовки.

Там включился Жиру. Сначала француз на опыте сыграл в отборе и сравнял счет. А через три минуты форвард и вовсе вывел «россонери» вперед. Удаление Эрнандеса на последней минуте уже не отразилось на результате.

«Милан» сократил отставание от «Интера» в турнирной таблице до одного очка. Но у «змей» есть игра в запасе.

Серия А, 24 тур

«Интер» – «Милан» 1:2

Голы: Перишич, 38 – Жиру, 75, 78

«Интер»: Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Дармиан, 82), Перишич (Димарко, 70), Брозович (Весино, 82), Чалханоглу (Видаль, 73), Барелла, Джеко, Мартинес (Санчес, 70).

«Милан»: Меньян, Калабрия, Романьоли, Калулу, Эрнандес, Кессиэ (Браим Диас, 58), Беннасер (Крунич, 80), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Тонали, Жиру, Рафаэл Леау.

Предупреждения: Чалханоглу, Шкриньяр – Романьоли, Браим Диас, Беннасер, Крунич

Удаление: Эрнандес

Сергей Стаднюк
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