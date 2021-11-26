Шахаб: «Мы играли на полную – это очень важно, но, к сожалению, «Рома» сумела забить, а мы – нет»
Дзаньоло: « Встреча с «Зарей» была как финал»
Хавбек «Ромы» – о выходе в плей-офф Лиги конференций
26 ноября 13:42
Николо Дзаньоло / Фото - chiesaditotti.comПолузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло в интервью официальному сайту римлян поделился эмоциями после победы над «Зарей» (4:0) в матче 5-го тура группового раунда Лиги конференций.
«Это была важная победа. Выйти из группы было непросто. Это было важно. Играем каждый матч с целью победить. Встреча с «Зарей» была как финал. Рады, что сумели выиграть дома».
Победа помогла «волкам» добыть путевку в плей-офф Лиги конференций. Также из группы вышел в следующую стадию «Буде-Глимт», а «Заря» и ЦСКА остались без евровесны.
Напомним, Моуриньо заявил, что «Заря» является командой не самого высокого уровня.
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