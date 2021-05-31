Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Джанлуиджи Буффон: «Секрет «Ювентуса» в скромности»

Пока неизвестно, где продолжит карьеру легендарный голкипер
Футбол Серия А (Италия)
31 мая 21:00
Джанлуиджи Буффон: «Секрет «Ювентуса» в скромности»

Недавно Джанлуиджи Буффон выиграл Кубок Италии, это последний трофей, который он завоевал с «Ювентусом», официальным беттинг-партнером которого является Parimatch. Пока неизвестно, где продолжит карьеру легендарный голкипер, но из поля зрения он пропадать точно не собирается. В частности, Буффон дал интервью, которое было продемонстрировано во время онлайн-конференции «PM GO: Go Global!», которую уже в седьмой раз провел Parimatch Tech.

Полную версию интервью читайте по ссылке

- Часто в своей карьере игроки сталкиваются с тем, что им приходиться играть с одноклубниками других наций, другой религии и, так сказать, «другим культурным наполнением». Каким образом вам, игрокам, удается преодолевать такие различия в одной команде?

- Различия между членами команды можно преодолеть поисками общей командной цели, то есть умением сотрудничать для достижения определенного результата вместе.

- Какие составляющие важны для хорошей командной игры?

- Надо уметь принимать дефекты одноклубников, что однозначно является важным шагом к их совместной интеграции, прежде всего, а также надо иметь альтруизм, поскольку, по моему мнению, альтруизм очень помогает.

- Почему в командной работе когда речь идет о футболе, или, скажем, в бизнесе, является необходимым лидер? Какие характеристики, по твоему мнению, должен иметь лидер?

- Да, команде нужен лидер! Часто ты можешь найти такого лидера в лице тренера, или же в людях, напрямую не связаны с полем. Для обеспечения хорошей работы, необходимо сотрудничество лидеров, один из которых допустим, есть всеми признанный, который стоит над другими, а затем идут все остальные, те, кто пытаются пропагандировать на поле свои идеи, свое «кредо».

- Какие качества, из тех, что у тебя есть в футболе, могут быть полезными в работе?

- Чувство неудовлетворенности результатом, а также умение работать в команде, сотрудничать с другими!

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Футбол

«Претенденты в фокусе». Что UEFA написал о сборной Украины перед Евро
Превью «Претенденты в фокусе». Что UEFA написал о сборной Украины перед Евро
Сборная Украины
13:51
Азар: «Опечален уходом Зидана»
Азар: «Опечален уходом Зидана»
Примерa (Испания)
13:48
Малиновский признался, что будет играть на Евро-2020 с проблемами со здоровьем
Малиновский признался, что будет играть на Евро-2020 с проблемами со здоровьем
Сборная Украины
13:46
«Милан» хочет вернуть экс-игрока «Металлиста» в Италию
«Милан» хочет вернуть экс-игрока «Металлиста» в Италию
Серия А (Италия)
13:23
Зубков: «Смотрели финал Лиги чемпионов и поддерживали Зинченко»
Зубков: «Смотрели финал Лиги чемпионов и поддерживали Зинченко»
Сборная Украины
13:03
«Шахтер» согласовал контракт с форвардом «Бенфики»
«Шахтер» согласовал контракт с форвардом «Бенфики»
Украинская Премьер-лига
12:47
Пятов: «Я готов бороться за место в основе «Шахтера»
Пятов: «Я готов бороться за место в основе «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
12:40
Дешам: «Бензема изменился. Его вызов в сборную Франции был необходим»
Дешам: «Бензема изменился. Его вызов в сборную Франции был необходим»
Евро-2020
12:28
Вслед за Агуэро «Барселона» подписала еще одного игрока «Манчестер Сити»
Вслед за Агуэро «Барселона» подписала еще одного игрока «Манчестер Сити»
Примерa (Испания)
12:26
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Все новости