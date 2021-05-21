43-летний Буффон заявил, что может вернуться в сборную Италии
Джанлуиджи, сколько можно? Буффон может продолжить карьеру в «Монце»
43-летний голкипер не намерен прощаться с футболом
14:07
Джанлуиджи Буффон / Фото - beinsportsГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон по завершении сезона может перебраться в Серию В.
Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, интерес к ветерану итальянского футбола проявляет «Монца».
В текущем сезоне «Монца» не сумела выйти в Серию А, потерпев поражение «Читтаделле» в полуфинале плей-офф за повышение в классе.
В текущем розыгрыше Серии А Буффон сыграл 8 матчей, из которых 3 отстоял «на ноль».
Накануне Буффон заявил, что хочет вернуться в сборную Италии.
Комментарии 0