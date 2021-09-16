Клуб Второй лиги перехватил игрока у «Шахтера»
Джеко: «Интер» проиграл «Реалу» незаслуженно»
Форвард разочарован поражением в конце матча
16 сентября 19:13
Фото: AFP
Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал сайту UEFA поражение от «Реала» в Лиге чемпионов.
«Интер» проиграл совершенно незаслуженно. В этом матче мы должны были достичь большего. Однако, сложно на что-то претендовать, если не можешь забить в ворота соперников. Мы действительно сыграли отличный матч, однако не пришли к забитым мячам.
В новом клубе я чувствую себя прекрасно. Здесь собрались великие чемпионы, которым немного не хватило для успеха в этот вечер, но в ближайшем будущем мы вновь себя покажем».
«Реал» забил победный мяч в конце встречи.
Несмотря на поражение, «Интер» находится выше «Шахтера» в таблице.
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