Джеко: «Интер» проиграл «Реалу» незаслуженно»

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Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал сайту UEFA поражение от «Реала» в Лиге чемпионов.

В новом клубе я чувствую себя прекрасно. Здесь собрались великие чемпионы, которым немного не хватило для успеха в этот вечер, но в ближайшем будущем мы вновь себя покажем».