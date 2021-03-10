Джеко не сможет выйти на поле в первом матче с «Шахтером»

Эдин Джеко / Фото - AFP

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко не сможет помочь команде в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, опытный босниец отсутствовал на тренировке команды в среду, 10 марта. Главный тренер римлян Паулу Фонсека рассчитывает, что форвард сумеет восстановиться к матчу против «Пармы» на этих выходных.

Ранее португальский специалист выражал неуверенность в том, что футболист сможет быть готов к игре с «горняками».

Недавно «Шахтер» отправился на матч с «Ромой» без лидера центра поля.