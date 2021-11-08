Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Подолье - Волынь 2:0 Окончен
18:30 Альянс - Оболонь 3:2 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Джеко травмировался перед матчем с Украиной

Лидер Боснии и Герцеговины может пропустить игру против команды Петракова
Футбол Чемпионат мира по футболу
8 ноября 23:06
Джеко травмировался перед матчем с Украиной
Эдин Джеко / Фото: Twitter

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко травмировался перед матчами отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Украины, сообщает ресурс Klix.

По информации источника, Джеко не принимал участия в последней тренировке команды. Пока неизвестно, сколько времени займет его восстановление.

Босния и Герцеговина 13-го ноября сыграет с Финляндией, 16-го – против Украины.

Турнирная таблица группы Украины в отборе на ЧМ-2022.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эдин Джеко сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Главный тренер Боснии и Герцеговины: «Сейчас думаем о Финляндии, об Украине поговорим позже»
Главный тренер Боснии и Герцеговины: «Сейчас думаем о Финляндии, об Украине поговорим позже»
Футбол Чемпионат мира по футболу
30 октября 10:56
Ковалец: «Пора закрыть тему Малиновского. Он снова в сборной»
Ковалец: «Пора закрыть тему Малиновского. Он снова в сборной»
Футбол Сборная Украины
29 октября 16:11
Тренер Боснии и Герцеговины: «В игре с Украиной будем искать что-то новое»
Тренер Боснии и Герцеговины: «В игре с Украиной будем искать что-то новое»
Футбол Чемпионат мира по футболу
29 октября 15:43
Босния и Герцеговина вызвала двух игроков из Серии А на матч с Украиной
Босния и Герцеговина вызвала двух игроков из Серии А на матч с Украиной
Футбол Чемпионат мира по футболу
29 октября 15:05
Воробей: «Победы Финляндии над Боснией и Францией? В футболе возможно все»
Воробей: «Победы Финляндии над Боснией и Францией? В футболе возможно все»
Футбол Сборная Украины
27 октября 13:01
Джеко: «Летом едва не перешел в «Ювентус»
Джеко: «Летом едва не перешел в «Ювентус»
Футбол Серия А (Италия)
22 октября 13:25

Новости: Футбол

Джеко травмировался перед матчем с Украиной
Джеко травмировался перед матчем с Украиной
Чемпионат мира по футболу
8 ноября 23:06
Легенда «Милана – о Шевченко: «Друг мой, я жду твоего появления на тренерском мостике «Дженоа»
Легенда «Милана – о Шевченко: «Друг мой, я жду твоего появления на тренерском мостике «Дженоа»
Серия А (Италия)
8 ноября 22:59
Первый день Шевченко в «Дженоа». Как это было
Первый день Шевченко в «Дженоа». Как это было
Украинские легионеры
8 ноября 22:53
Лапорта: «У «Барселоны» нет проблем с ФФП, Ла Лига выдумывает что-то»
Лапорта: «У «Барселоны» нет проблем с ФФП, Ла Лига выдумывает что-то»
Примерa (Испания)
8 ноября 21:59
24-летний форвард сборной Дании сообщил, что болен диабетом
24-летний форвард сборной Дании сообщил, что болен диабетом
В Европе
8 ноября 21:54
Главный тренер «Ингульца»: «У нас осталась игра с «Минаем», а затем – Лига чемпионов»
Главный тренер «Ингульца»: «У нас осталась игра с «Минаем», а затем – Лига чемпионов»
Украинская Премьер-лига
8 ноября 21:19
Хави: «Я пришел в «Барселону» подготовленным. Мы не будем придумывать оправданий»
Хави: «Я пришел в «Барселону» подготовленным. Мы не будем придумывать оправданий»
Примерa (Испания)
8 ноября 21:12
Иньеста: «Хави идеально подходит для должности главного тренера «Барселоны»
Иньеста: «Хави идеально подходит для должности главного тренера «Барселоны»
Примерa (Испания)
8 ноября 20:59
Петраков рассказал, почему вызвал Гармаша в сборную Украины
Петраков рассказал, почему вызвал Гармаша в сборную Украины
Сборная Украины
8 ноября 19:59
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
1
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 20:11
2
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
7
Все новости