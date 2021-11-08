Джеко травмировался перед матчем с Украиной

Лидер Боснии и Герцеговины может пропустить игру против команды Петракова

Эдин Джеко / Фото: Twitter

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко травмировался перед матчами отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Украины, сообщает ресурс Klix.

По информации источника, Джеко не принимал участия в последней тренировке команды. Пока неизвестно, сколько времени займет его восстановление.

Босния и Герцеговина 13-го ноября сыграет с Финляндией, 16-го – против Украины.

Турнирная таблица группы Украины в отборе на ЧМ-2022.