Джеко: «Летом едва не перешел в «Ювентус»
Джеко травмировался перед матчем с Украиной
Лидер Боснии и Герцеговины может пропустить игру против команды Петракова
8 ноября 23:06
Эдин Джеко / Фото: Twitter
Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко травмировался перед матчами отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Украины, сообщает ресурс Klix.
По информации источника, Джеко не принимал участия в последней тренировке команды. Пока неизвестно, сколько времени займет его восстановление.
Босния и Герцеговина 13-го ноября сыграет с Финляндией, 16-го – против Украины.
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