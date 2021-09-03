Джеко вошел в топ-10 лучших бомбардиров сборных

Форвард забил очередной гол за Боснию и Герцеговину

Фото: AFP

Босния и Герцеговина сыграла вничью с Францией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

Гол за боснийцев забил форвард Эдин Джеко. Это его 60-й мяч в футболке национальной команды.

Таким образом, Джеко стал лишь 10-м игроком в истории команд Европы, который забил 60 и более мячей за сборную, сообщает сайт UEFA.

Ближайший конкурент боснийца – швед Златан Ибрагимович с его 62 голами.

Лидирует Криштиану Роналду из Португалии. Он забил 111 мячей.