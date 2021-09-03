Джеко близок к переходу в «Фенербахче»
Джеко вошел в топ-10 лучших бомбардиров сборных
Форвард забил очередной гол за Боснию и Герцеговину
3 сентября 09:12
Фото: AFP
Босния и Герцеговина сыграла вничью с Францией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.
Гол за боснийцев забил форвард Эдин Джеко. Это его 60-й мяч в футболке национальной команды.
Таким образом, Джеко стал лишь 10-м игроком в истории команд Европы, который забил 60 и более мячей за сборную, сообщает сайт UEFA.
Ближайший конкурент боснийца – швед Златан Ибрагимович с его 62 голами.
Лидирует Криштиану Роналду из Португалии. Он забил 111 мячей.
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