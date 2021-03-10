Джеко все же готовится к первому матчу с «Шахтером»

Эдин Джеко / Фото - Bleacher Report

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека на предматчевой пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера» опроверг информацию о том, что нападающий Эдин Джеко не тренировался с командой в преддверии игры. Специалиста цитирует пресс-служба «волков».

Сегодня Джеко провел тренировку. Соответственно, завтра он сможет принять участие в матче.

Также португальский специалист сообщил, что сможет сыграть против «горняков» защитник Рожер Ибаньес.

Да, он сможет выйти на поле. Ибаньес провел две последних тренировки.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Рома» – «Шахтер» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.