«Дженоа» может свернуть переговоры по Супряге и подписать игрока «Аталанты»
«Дженоа» договорилась с «Динамо» о переходе Супряги
Форвард все же переедет в Италию
19:10
Фото: ФК Динамо
Нападающий «Динамо» Владислав Супряга все же переедет в «Дженоа».
Клубы согласовали трансфер и в ближайшее время уладят последние детали. Это будет полноценный трансфер украинца.
Супряга подпишет с «Дженоа» контракт на пять лет. «Динамо» получит до 9 миллионов евро за игрока.
Ранее сообщалось о возможной аренде украинца до конца сезона с правом выкупа.
Супряга отыграл в прошлом сезоне 31 матч в УПЛ, забив три мяча и сделав три ассиста.
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