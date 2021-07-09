«Дженоа» договорилась с «Динамо» о переходе Супряги

Форвард все же переедет в Италию

Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга все же переедет в «Дженоа».

Клубы согласовали трансфер и в ближайшее время уладят последние детали. Это будет полноценный трансфер украинца.

Супряга подпишет с «Дженоа» контракт на пять лет. «Динамо» получит до 9 миллионов евро за игрока.

Ранее сообщалось о возможной аренде украинца до конца сезона с правом выкупа.

Супряга отыграл в прошлом сезоне 31 матч в УПЛ, забив три мяча и сделав три ассиста.