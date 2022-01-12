Дженоа» из-за травмы потеряла защитника

Футболист вернется к тренировкам в феврале

Фото: Genoa

«Дженоа» потеряла защитника Андреа Камбьязо. Он получил травму в матче против «Специи» (0:1) в Серии А. У игрока обнаружили растяжение мышц левого бедра, сообщает сайт клуба.

Камбьязо пропустит 2-3 недели из-за травмы. Его возвращение к тренировкам ожидают уже в феврале.

На его счету в этом сезоне 23 матча за «Дженоа», один гол и четыре ассиста.

Зимой им интересовался «Ювентус».