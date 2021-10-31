«Дженоа» хочет назначить тренером Пирло

Стороны ведут переговоры

Фото: Sky Sports

«Дженоа» заинтересована в смене главного тренера.

С нынешним наставником Давиде Баллардини могут попрощаться. Команда, накануне, сыграла вничью дома с «Венецией» (0:0) и идет возле зоны вылета.

Руководство клуба начало переговоры с экс-тренером «Ювентуса» Андреа Пирло. Пока ответа от наставника ожидают, сообщает calciomercato.com.

Сам Пирло заинтересован в возобновлении работы. Его уволили прошлой весной в конце сезона.

Кроме него также рассматривается Дженнаро Гаттузо.