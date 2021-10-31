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«Дженоа» хочет назначить тренером Пирло
Стороны ведут переговоры
31 октября 18:29
Фото: Sky Sports
«Дженоа» заинтересована в смене главного тренера.
С нынешним наставником Давиде Баллардини могут попрощаться. Команда, накануне, сыграла вничью дома с «Венецией» (0:0) и идет возле зоны вылета.
Руководство клуба начало переговоры с экс-тренером «Ювентуса» Андреа Пирло. Пока ответа от наставника ожидают, сообщает calciomercato.com.
Сам Пирло заинтересован в возобновлении работы. Его уволили прошлой весной в конце сезона.
Кроме него также рассматривается Дженнаро Гаттузо.
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