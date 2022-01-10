«Дженоа» хочет уволить Шевченко

При украинском тренере команда не добыла ни одной победы в Серии А

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

В «Дженоа» раздумывают над тем, чтобы уволить главного тренера команды Андрея Шевченко, сообщает ресурс Тelenord.it.

По информации источника, на пост тренера могут пригласить Давиде Баллардини, который возглавлял «Дженоа» до прихода Шевченко.

В 9-ти матчах Серии А при Шевченко у «Дженоа» лишь 3 ничьи и 6 поражений. Всего 1 победа при Шевченко у «Дженоа», но она случилась в Кубке Италии: над «Салернитаной» (1:0). В последнем туре чемпионата Италии «Дженоа» уступил дома прямому конкуренту в борьбе за выживание – «Специи» (0:1).

Президент «Дженоа» Альберто Зангрилло сообщил, что так продолжаться больше не может.