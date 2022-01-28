«Дженоа» не хочет идти на уступки Шевченко и разрывать с ним контракт

Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Польский журналист Павел Волошик в своем Twitter высказался о подробностях переговоров украинского тренера Андрея Шевченко с представителями Польши.

Фонд, которому принадлежит «Дженоа», не хочет идти на какие-либо уступки относительно расторжения контракта с Шевченко. Они предпочитают ежемесячно платить меньшие суммы, чем сделать единоразовый платеж в размере, например, €6 миллионов.

Не думаю, что мы сможем с этим что-либо сделать»,