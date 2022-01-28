Ярмоленко: «Шевченко был моим кумиром, когда я был еще мальчишкой»
«Дженоа» не хочет идти на уступки Шевченко и разрывать с ним контракт
Тренер не возглавит сборную Польши?
Андрей Шевченко / Фото: Twitter
Польский журналист Павел Волошик в своем Twitter высказался о подробностях переговоров украинского тренера Андрея Шевченко с представителями Польши.
«Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша провел переговоры с Андреем Шевченко.
Фонд, которому принадлежит «Дженоа», не хочет идти на какие-либо уступки относительно расторжения контракта с Шевченко. Они предпочитают ежемесячно платить меньшие суммы, чем сделать единоразовый платеж в размере, например, €6 миллионов.
Не думаю, что мы сможем с этим что-либо сделать»,
Ранее сообщалось, что сборная Польши все еще ведет переговоры с Шевченко.
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