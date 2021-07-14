Скаут Серии А: «К Довбыку есть интерес клубов уровня «Торино», «Болоньи», «Фиорентины»
«Дженоа» отказался от Супряги, но нацелился на новоиспеченного чемпиона Европы
Сиригу сменит клуб в Серии А
22:50
Салваторе Сиригу / Фото: Twitter
Вратарь «Торино» Салваторе Сиригу близко к переходу в «Дженоа», сообщает Sky Sport Italia.
Опытный 34-летний вратарь намерен сменить клуб в Серии А.
В прошлом сезоне за «Торино» Сиригу провел 32 матча, 7 из которых отыграл на ноль. На Евро-2020 Сиригу провел 1 матч.
Напомним, «Дженоа» отказался от трансфера форварда «Динамо» Владислава Супряги.
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