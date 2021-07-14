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«Дженоа» отказался от Супряги, но нацелился на новоиспеченного чемпиона Европы

Сиригу сменит клуб в Серии А
Футбол Серия А (Италия)
22:50
«Дженоа» отказался от Супряги, но нацелился на новоиспеченного чемпиона Европы
Салваторе Сиригу / Фото: Twitter

Вратарь «Торино» Салваторе Сиригу близко к переходу в «Дженоа», сообщает Sky Sport Italia.

Опытный 34-летний вратарь намерен сменить клуб в Серии А.

В прошлом сезоне за «Торино» Сиригу провел 32 матча, 7 из которых отыграл на ноль. На Евро-2020 Сиригу провел 1 матч.

Напомним, «Дженоа» отказался от трансфера форварда «Динамо» Владислава Супряги.

Петр Приходько
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Теги

Дженоа Торино

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