«Дженоа» планирует усилиться еще тремя игроками

Два из них – форварды

Фото: Sky Germany

«Дженоа» планирует усилиться еще тремя игроками группы атаки.

Речь идет о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке и форвардах Роберто Пикколи и Кшиштофе Пентеке, сообщает gianlucadimarzio.com.

С первым двумя практически согласовали аренду с «Аталантой». Клуб из Бергамо готов их отпустить.

А вот с Пентеком будет не так просто. «Герта» хочет продать игрока, но у «Дженоа» нет средств на трансфер. Сам Пентек также не горит желаением возвращаться в Геную.

Поляк играл тут в 2018-19 годах, забив за клуб 19 мячей.

Ранее «Дженоа» подписала игрока «Янг Бойз».