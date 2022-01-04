Официально. «Дженоа» оформил первый трансфер при Шевченко
«Дженоа» планирует усилиться еще тремя игроками
Два из них – форварды
09:58
Фото: Sky Germany
«Дженоа» планирует усилиться еще тремя игроками группы атаки.
Речь идет о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке и форвардах Роберто Пикколи и Кшиштофе Пентеке, сообщает gianlucadimarzio.com.
С первым двумя практически согласовали аренду с «Аталантой». Клуб из Бергамо готов их отпустить.
А вот с Пентеком будет не так просто. «Герта» хочет продать игрока, но у «Дженоа» нет средств на трансфер. Сам Пентек также не горит желаением возвращаться в Геную.
Поляк играл тут в 2018-19 годах, забив за клуб 19 мячей.
Ранее «Дженоа» подписала игрока «Янг Бойз».
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