Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Дженоа» планирует усилиться еще тремя игроками

Два из них – форварды
Футбол Серия А (Италия)
09:58
«Дженоа» планирует усилиться еще тремя игроками
Фото: Sky Germany

«Дженоа» планирует усилиться еще тремя игроками группы атаки.

Речь идет о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке и форвардах Роберто Пикколи и Кшиштофе Пентеке, сообщает gianlucadimarzio.com.

С первым двумя практически согласовали аренду с «Аталантой». Клуб из Бергамо готов их отпустить.

А вот с Пентеком будет не так просто. «Герта» хочет продать игрока, но у «Дженоа» нет средств на трансфер. Сам Пентек также не горит желаением возвращаться в Геную.

Поляк играл тут в 2018-19 годах, забив за клуб 19 мячей.

Ранее «Дженоа» подписала игрока «Янг Бойз».

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дженоа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Официально. «Дженоа» оформил первый трансфер при Шевченко
Официально. «Дженоа» оформил первый трансфер при Шевченко
Футбол Серия А (Италия)
03 января 19:33
Владельцы «Дженоа» нашли усиление в АПЛ и почти завершили трансфер швейцарского защитника
Владельцы «Дженоа» нашли усиление в АПЛ и почти завершили трансфер швейцарского защитника
Футбол Серия А (Италия)
03 января 18:47
Источник: Шевченко встретился с российским футболистом, чтобы пригласить его в «Дженоа»
Источник: Шевченко встретился с российским футболистом, чтобы пригласить его в «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
02 января 15:41
«Дженоа» подпишет защитника из чемпионата Швейцарии
«Дженоа» подпишет защитника из чемпионата Швейцарии
Футбол Серия А (Италия)
30 декабря 2021г. 08:10
Пандемия добралась до «Дженоа». Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19
Пандемия добралась до «Дженоа». Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19
Футбол Серия А (Италия)
28 декабря 2021г. 20:43
Шевченко хочет видеть в «Дженоа» форварда московского «Спартака»
Шевченко хочет видеть в «Дженоа» форварда московского «Спартака»
Футбол Серия А (Италия)
28 декабря 2021г. 13:45

Новости: Футбол

Кочергин ведет переговоры с клубом Бундеслиги
Кочергин ведет переговоры с клубом Бундеслиги
Украинская Премьер-лига
10:39
Кроме «Шахтера» на игрока «Аякса» претендуют еще два клуба
Кроме «Шахтера» на игрока «Аякса» претендуют еще два клуба
Украинская Премьер-лига
10:10
«Дженоа» планирует усилиться еще тремя игроками
«Дженоа» планирует усилиться еще тремя игроками
Серия А (Италия)
09:58
«Заря» сыграет на сборах с датским клубом
«Заря» сыграет на сборах с датским клубом
Украинская Премьер-лига
09:44
Шахов покинет АЕК в конце сезона
Шахов покинет АЕК в конце сезона
Украинские легионеры
09:08
Рангник: «У МЮ было много ошибок. Мы должны играть лучше»
Рангник: «У МЮ было много ошибок. Мы должны играть лучше»
Премьер-Лига (Англия)
08:50
Лукаку решили оставить в «Челси»
Лукаку решили оставить в «Челси»
Премьер-Лига (Англия)
08:35
Шаран ждет ответа от «Миная»
Шаран ждет ответа от «Миная»
Украинская Премьер-лига
08:10
По-скромному. ПСЖ разгромил клуб четвертой лиги в Кубке Франции
По-скромному. ПСЖ разгромил клуб четвертой лиги в Кубке Франции
Лига 1 (Франция)
07:50
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Бокс Профессиональный бокс
02 января 04:30
Все новости