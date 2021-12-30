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«Дженоа» подпишет защитника из чемпионата Швейцарии

Хефти вскоре прибудет в Италию
Футбол Серия А (Италия)
08:10
«Дженоа» подпишет защитника из чемпионата Швейцарии
Фото: 4-4-2

Защитник «Янг Бойз» Сильван Хефти перейдет в «Дженоа».

Швейцарский клуб договорился с итальянцами о трансфере своего игрока. За него заплатят 5 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

Хефти выступает на позиции правого защитника. В этом сезоне он играл в групповом этапе Лиги чемпионов и даже забил один мяч.

Вскоре швейцарец должен прибыть в Геную на медосмотр, после чего подпишет контракт на пять лет.

Он станет первым трансфером «Дженоа» в январе.

 

Андрей Усмонов
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Дженоа Янг Бойз

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