«Дженоа» подпишет защитника из чемпионата Швейцарии

Хефти вскоре прибудет в Италию

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Защитник «Янг Бойз» Сильван Хефти перейдет в «Дженоа».

Швейцарский клуб договорился с итальянцами о трансфере своего игрока. За него заплатят 5 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

Хефти выступает на позиции правого защитника. В этом сезоне он играл в групповом этапе Лиги чемпионов и даже забил один мяч.

Вскоре швейцарец должен прибыть в Геную на медосмотр, после чего подпишет контракт на пять лет.

Он станет первым трансфером «Дженоа» в январе.