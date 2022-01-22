«Дженоа» при новом тренере сумел сдержать «Удинезе» в родных стенах

«Грифоны» не забили, но и не пропустили

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В 23-м туре чемпионата Италии «Дженоа» и «Удинезе» не выявили победителя.

Отметим, что голов в этом матче фанаты так и не увидели. Это первый матч «Дженоа» при Александре Блессине, который пришел в команду после увольнения Андрея Шевченко.

В турнирной таблице Серии А «Дженоа» на дне: 13 очков и 19-е, предпоследнее, место.

Серия А, 23-й тур

«Дженоа» – «Удинезе» 0:0

«Дженоа»: Сиригу, Хефти, Бани, Ванхойсден, Васкес (Камбьязо, 55), Бадель, Стураро, Портанова, Дестро (Кайседо, 67), Экубан (Калафьори, 84), Йебоа.

«Удинезе»: Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Родриго Бекао, Перес, Соппи (Удоджи, 68), Арслан (Яяло, 90), Уолас, Макенго, Деулофеу, Бету (Саксесс, 73).

Предупреждения: Стураро (39), Макенго (40), Деулофеу (72), Арслан (73), Портанова (73), Камбьязо (79), Перес (86).

Удаление: Камбьязо (79)