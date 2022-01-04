«Дженоа» Шевченко арендует форварда, которого ранее продали в «Милан» за 35 миллионов

«Грифоны» уже успели провернуть первый зимний трансфер

Кшиштоф Пентек / фото - Polstat Sport

«Дженоа» хочет усилить атакующую линию команды нападающим «Герты» Кшиштофом Пентеком, сообщает Football Italia.

По информации источника, поляк перейдет под руководство Андрея Шевченко на правах аренды до конца текущей кампании.

Но у генуэзцев будет первоочередное право выкупа футболиста за 17 миллионов евро.

Лучший период в карьере форварда был как раз-таки в составе «грифонов», когда тот в сезоне 18/19 забил 30 мячей за 42 матча, после чего был продан в «Милан» за 35 миллионов евро.

В текущей кампании Пентек забил один гол и оформил один ассист за 10 матчей.

Ранее «Дженоа» уже усилилась защитником «Янг Бойз».