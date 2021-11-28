«Дженоа» Шевченко добыла первые очки под руководством украинского тренера

Итальянцы не могут победить уже в 11-м матче кряду

Андрей Шевченко / фото - Getty Images

Итальянская «Дженоа», главным тренером которой является Андрей Шевченко, сыграла вничью с «Удинезе» в матче 14-го тура Серии А. Поединок завершился со счетом 0:0.

2-й матч под руководством украинского специалиста «Дженоа» провела уже лучше. Команда большинство времени контролировала мяч, но превратить это в голевые моменты получилось так себе.

«Дженоа» старалась играть безопасно, вынося мяч за пределы поля при любой более-менее успешной атаке противника. Так у «Удинезе» и получилось на бумаге больше опасных моментов у ворот, но счет командам открыть не удалось.

В таблице «Дженоа» осталась на 18-й строчке (10 очков), продлив безвыигрышную серию до 11-м матчей. «Удинезе» имеет 15 очков в активе и занимает 14-е место.

Серия А. 14-й тур

«Удинезе» – «Дженоа» 0:0 (0:0)

«Удинезе»: Сильвестри, Молина (Перес, 55), Нюйтинк (Самарджич, 46), Самир, Родриго Бекао, Удоджи, Арслан (Макенго, 56), Перейра (Пуссетто, 15), Уолас, Деулофеу (Саксесс, 85), Бету.

«Дженоа»: Сиригу, Сабелли (Гильоне, 58), Масьелло, Бираски, Васкес, Камбьязо, Бадель (Эрнани, 73), Стураро (Туре, 90), Ровелла, Экубан, Бьянки (Пандев, 73).

Предупреждения: Васкес (40), Сабелли (44), Молина (45), Макенго (56), Пуссетто (86), Гильоне (86), Ровелла (90).

Напомним, в прошлом матче «Дженоа» проиграла «Роме».